Эксперт рассказал, кому увеличат пенсию в феврале

В феврале повышенную пенсию получат инвалиды любых категорий и ветераны боевых действий. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин в беседе с «Прайм».

По его словам, индексация пенсий для инвалидов и ветеранов составит 3,8%.

Помимо этого, повышенные выплаты получат те, кому в январе исполнилось 80 лет, так как увеличивается размер фиксированной страховой пенсии по старости до 6044,48 рубля.

Редин также отметил, что пенсионеры старше 80 лет могут получить дополнительные выплаты в размере 1200 рублей. Для этого надо, чтобы кто-то из родственников оформил уход над ними.

Ранее сообщалось, что правительство подготовило предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.