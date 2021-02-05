«Норникель» внимательно изучит решение суда по иску Росприроднадзора

«Норильский никель» в связи с иском, поданным в Арбитражный суд Красноярского края Росприроднадзором в отношении дочернего общества Компании — ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» («НТЭК»), с требованием о возмещении ущерба, нанесенного окружающей среде в результате аварийного разлива дизельного топлива 29 мая 2020 года на ТЭЦ № 3 в районе Кайеркан города Норильска, сообщает, что на сегодняшнем заключительном заседании Суд объявил о принятии решения о возмещении ущерба, истребованного Росприроднадзором, в размере 146,2 млрд рублей (примерно $1,9 млрд по текущему обменному курсу).

«В соответствии с российским законодательством решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его изготовления в полном объеме, если оно не будет обжаловано.

«Норникель» внимательно изучит постановление суда после получения его полного текста», — отмечается в пресс-релизе, поступившем в пятницу, 8 февраля в редакцию «Газеты.Ru».