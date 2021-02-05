В Польше оценили шансы остановить строительство «Северного потока — 2»

Остановить реализацию проекта «Северный поток — 2» практически невозможно. Об этом заявил эксперт польского Центра восточных исследований Шимон Кардащ, передает РИА «Новости».

По его словам, в Германии появляется все больше сторонников строительства газопровода, несмотря на санкционное давление со стороны США.

Кардащ отметил, что российско-германский тандем активно продвигается в направлении завершения этого проекта.

Задержка строительства не отражается на России, поскольку та имеет транзитное соглашение с Украиной до 2024 года и альтернативные маршруты поставок газа, пояснил Кардащ.

«Что еще должно произойти, чтобы Германия изменила свою позицию? Я действительно не знаю, раз после всех этих поворотов проект все еще жизнеспособен», — сказал эксперт.

Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что позиция Берлина по газопроводу «Северный поток — 2» остается неизменной.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.