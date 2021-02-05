В Новосибирске испытывают самолет с первым в мире электродвигателем

В Новосибирске, на базе ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина», начались наземные испытания самолета с первым в мире электрическим авиадвигателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского» Андрея Дутова.

«На сегодняшний день мы демонстрируем тот прорыв, который смогли сделать благодаря Федеральному фонду перспективных исследований, благодаря правительству в лице Минпромторга, это первый шаг к созданию электрического самолета», — подчеркнул Дутов.

Он отметил, что подобных разработок больше нет в мире. Создатели электродвигателя рассчитывают на то, что спустя два года появится следующая лаборатория на базе самолета Ту-114, которая сможет летать на электродвигателях без дополнительных двигателей.

Также Дутов рассказал, что во время испытаний, на которых также проводились запуски электрического двигателя и всех систем самолета, в том числе его штатных двигателей, была осуществлена проверка их устойчивой совместной работы.

В ноябре 2019 года NASA представило свой первый электрический самолет, над которым работало с 2015 года.