Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электроэнергии
Семён Сонный
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Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электроэнергии из-за аварий на двух электростанциях, сообщает РИА «Новости».
Белоруссия поставит Украине 500 мегаватт, указано в сообщении.
Экстренные поставки понадобились после отключения энергоблоков на Кураховской и Запорожской теплоэлектростанциях.
Ранее сообщалось, что на Украине сложилась критическая ситуация с запасами угля для ТЭС, что может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графиков аварийного отключения света.
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