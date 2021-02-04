ЦБ перечислил регионы России с самыми высокими ставками по ипотеке

Центробанк России составил список российских регионов, где в прошедшем году были зафиксированы самые высокие средние ставки по ипотеке.

На первом месте Ингушетия (8,35%), на втором Тыва с 8,22%. Помимо этого, высокие ставки по ипотеке были зарегистрированы в Чеченской Республике и Севастополе (по 8,11%), а также в Крыму — 8,09%. В Москве средняя ипотечная ставка составила 7,69%, в Санкт-Петербурге — 7,59%. Самая дешевая ипотека оказалась в Республике Саха (Якутия) — 6,3%.

Также в материалах отмечается, что средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в целом снизилась c 9% в декабре 2019 года до 7,36% в декабре 2020 года.

Ранее ЦБ сообщал, что задолженность россиян по ипотечным кредитам к 1 января 2021 года достигла рекордных 9,08 трлн руб.