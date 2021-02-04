Антиковидные инструкции разработали в московском штабе по защите бизнеса

Штаб по защите бизнеса в Москве разработал для предпринимателей города сборник инструкций по работе в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице мэра столицы.

Отмечается, что соответствующий документ помогли создать представители разных сфер бизнеса — общепита, фитнеса, индустрии красоты и др., а также столичные органы контроля и надзора.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, этот сборник должен помочь предпринимателям разобраться и при необходимости юридически подтвердить принятие мер по соблюдению правил режима повышенной готовности в городе.

Также благодаря документу можно будет определить, нарушения допущены компанией или одним из должностных лиц.

27 января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым требование о переводе 30% сотрудников организаций на дистанционный формат работы перестает быть обязательным.