Финансист рассказал, почему банк может забрать часть средств с вклада

Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев рассказал, при каком условии с депозитного счета банк может списать деньги. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, такое право перед банком предусмотрено Гражданским кодексом, поскольку к вкладу также применимы правила о договоре банковского счета, если это не обозначено в договоре.

Финансист отметил, что причиной для списания может стать исполнительное производство в отношении вкладчика.

«Вклад признается имуществом, судебный пристав может арестовать все счета, списав с них задолженность», — уточнил Дорофеев.

Он добавил, что такая ситуация может произойти, если клиент банка имеет задолженность в виде неуплаченных обязательств перед ФНС или штрафов в ГИБДД.

Еще одним условием для списания средств может стать банкротство банковской организации. При такой ситуации клиент может получить сумму, не которая превышает гарантии страхового возмещения по вкладу в 1,4 млн рублей, однако для этого пользователю придется «повоевать» с другими кредиторами на общих основаниях.

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