Трамп собрал более $250 млн на пересмотр итогов выборов

Бывший президент США Дональд Трамп за время своих попыток пересмотреть итоги выборов главы государства собрал $255,4 млн, сообщает Forbes со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии.

Эти данные включают в себя пожертвования, проведенные через платформу Республиканской партии, и не учитывают поступления через другие каналы, указано в сообщении.

Со дня проведения выборов до 14 декабря, когда коллегия выборщиков утвердила победу Джо Байдена, Трамп собирал ежедневно по $2 млн, отмечает издание. После голосования выборщиков число пожертвований снизилось, однако новый всплеск был зафиксирован на фоне утверждений республиканцев о возможности пересмотреть итоги выборов во время их утверждения конгрессом.

Отмечается, что впоследствии число пожертвований значительно упало только после штурма Капитолия.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.

Ранее телеканал CNN сообщил, что два адвоката Трампа на процессе об импичменте ушли из его команды.