Финансист спрогнозировал скорое повышение волатильности рубля

Волатильность рубля может вырасти после заседания Центрального банка России по ключевой ставке, которое состоится 12 февраля, считает независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин. Об этом сообщает «Российская газета».

В ближайшее время на курс рубля могут повлиять макростатистические данные, отметил эксперт. Он призвал обратить внимание на индекс потребительских цен, который за 20 дней января 2021 года оказался выше, чем весь январь прошлого года.

«В таких условиях ЦБ РФ будет сложно снизить ключевую ставку. Скорее всего, нас, наоборот, ждет ужесточение риторики регулятора», – пояснил Чечулин.

Он также отметил, что на курс рубля могут повлиять также цены на нефть и внешнее давление со стороны США и Европы.

Ранее преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук спрогнозировал изменения стоимости рубля на ближайшие месяцы.