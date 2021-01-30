Эксперт рассказал о рисках хранения сбережений «под матрасом»

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал, почему не стоить хранить сбережения дома. Его слова приводит РИА «Новости».

«Выделяют два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение. Если с утратой все понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается. Наличность не генерирует никакого дохода, если она выведена из оборота», — объяснил он.

Аналитик отметил, что даже наличные в долларах будут иметь отрицательную доходность на уровне 1,5-2% в год.

По его словам, чтобы «обыграть инфляцию» в России, можно приобрести безрисковые инструменты – государственные облигации (ОФЗ), которые торгуются с доходностью 4,5-5,5% в зависимости от сроков погашения. При этом Русецкий не советует покупать гособлигации в долларах, так как они имеют доходность 0,2-1%, что не поможет обогнать инфляцию.

Специалист также выделил проблему обесценения рубля против иностранных валют. В этом случае можно приобрести либо валюту (однако придется искать реальную доходность), либо акции российских экспортеров, которые отыгрывают девальвацию.

Ранее в России зафиксировали резкий отток вкладов населения из банков.