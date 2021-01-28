Россия возобновляет полеты еще с двумя странами

Россия 8 февраля возобновит рейсы в Грецию и Сингапур. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией», — говорится в сообщении.

Рейсы Москва-Афины будут выполняться два раза в неделю, Москва-Сингапур — трижды в неделю.

Ранее сообщалось, что S7 возобновит рейсы еще по трем иностранным направлениям.