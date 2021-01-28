В России снизилось число бедных

Число людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, снизилось на 1,1 млн. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

В третьем квартале 2020 года количество бедных составило 18,8 млн человек, или 12,8% населения. Во втором квартале прошлого года этот показатель равнялся 19,9 млн, или 13,5% населения. «Скачок бедности» объясняется пиком карантинных мер, введенных из-за коронавируса.

Одной из причин снижения бедности эксперты называют социальные выплаты семьям с детьми и безработным.

Ранее Росстат раскрыл среднюю зарплату россиян.