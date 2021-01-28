Официальный курс евро превысил 92 рубля
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Официальный курс евро на 29 января повысился на 91,24 коп. и составил 92,131 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
Курс доллара увеличился на 1,15 руб. и достиг 76,1854 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 1,04 руб., до 83,3609 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
Ранее сообщалось, что курс доллара превысил 76 рублей впервые с 1 декабря.
close