Власти Москвы оценили сроки восстановления работы ресторанного бизнеса

Московские рестораны, кафе и ночные заведения вернутся к нормальному функционированию через два или три месяца, считает заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

«Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три месяца, постепенно, шаг за шагом эти отрасли будут возвращаться к своей нормальной жизни», – рассказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Заместитель мэра Москвы также сообщил, что в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции бюджет столицы потерял 700 млрд рублей.