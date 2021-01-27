Официальный курс евро составил 91,22 рубля
Анна Светлова
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Официальный курс евро на 28 января сократился на 45,15 коп. и составил 91,2186 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
Курс доллара уменьшился на 59,54 коп. и достиг 75,04 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) снизилась на 53,1 коп., до 82,3204 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
На открытии торгов Мосбиржи курсы доллара и евро снизились.
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