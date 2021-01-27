В России разработают меры против фейковых сайтов по соцвыплатам

МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Банка России до 25 февраля разработают предложения по борьбе против операторов фейковых сайтов, предлагающих государственные выплаты под видом социальных служб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поручение вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

После этого, до 15 марта, Минцифры и Аналитический центр при правительстве представят план на основе этих предложений. В перечень мер могут войти и нормативные акты.

Речь идет о фейковых сайтах, которые от имени правительства «предоставляют» социальные выплаты. Такие сервисы рекламируют себя на YouTube и Google, используя фотографии первых лиц государства.

Если пользователь переходит по ссылке, у него просят данные банковской карты, после чего оттуда списываются средства. Предполагается, что кредитные организации также будут привлекаться к ответственности.

Ранее «Лаборатория Касперского» выявила новую схему мошенничества, согласно которой злоумышленники под видом логистических компаний рассылают людям на почту фишинговые сообщения, где указывают, что необходимо доплатить небольшую сумму из-за якобы непредвиденных расходов.