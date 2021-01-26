Госдума приняла в первом чтении проект о новом порядке оплаты больничных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом порядке оплаты больничных листов и начисления детских пособий, сообщает РИА «Новости».

Инициативой предлагается выделять средства на оплату больничных и пособия напрямую из Фонда социального страхования (ФСС).

На сегодняшний день данные выплаты идут через работодателя.

В пояснительной записке отмечается, что уже был реализован пилотный проект «Прямые выплаты», в рамках которого выплаты по обязательному социальному страхованию обеспечивал ФСС.

Ранее в России вступили в силу новые правила оформления больничных листов. Так, помимо бумажных версий, граждане смогут оформлять электронные больничные.