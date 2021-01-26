МВФ ожидает роста цен на нефть в 2021 году

В 2021 году цены на нефть вырастут более чем на 20%. Об этом говорится в январском докладе Международного валютного фонда, передает РИА «Новости».

«Цены на нефть, как ожидается, вырастут в 2021 году более чем на 20% по сравнению с нижним базовым (уровнем) 2020 года, однако будут все еще оставаться намного ниже (уровня) 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цены на другие сырьевые товары, кроме нефти, тоже, как ожидается, вырастут. Согласно сообщению, в 2021 году сильно ускорится рост цен на металлы.