Официальный курс евро вырос до 91,67 рубля

Официальный курс евро на 27 января повысился на 52,43 коп. и составил 91,6701 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара увеличился на 77,85 коп. и достиг 75,6354 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 66,41 коп., до 82,851 руб.

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Ранее рубль слабел к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.