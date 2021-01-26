Доллар и евро растут к рублю

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Рубль слабеет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.

Кус доллара в начале торгов поднимается на 25 копеек, до 75,61 руб.

Евро растет на 24 копейки, до 91,70 руб.

Ранее аналитик предупредил о падении рубля к февралю.