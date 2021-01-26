В Раде раскрыли «аферу века» с российским газом

Глава молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая занимает второе место в Раде Украины, Артем Марчевский в эфире телеканала NewsOne рассказал об «афере века» с поставками российского газа в страну.

По его словам, цена на газ на Украине составляет примерно 9.8 гривны, но Виктор Медведчук в 2019 году договаривался о прямых поставках из России со скидкой 25%, и в этом случае цена бы достигла 3.8 гривны.

Парламентарий отметил, что в настоящее время Киев приобретает этот газ «через какие-то прокладки».

«Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя и имеем вот эту цену. Хотя на самом деле мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют», — сказал Марчевский.

Он пояснил, что, наверное, это и является «аферой века» на Украине.

Политик, указав почти на трехкратную разницу в стоимости, также заявил, что реальная цена газа — та, о которой договаривался Медведчук, а не установленная украинскими властями.

Ранее сообщалось, что правительство Украины ввело государственное регулирование цен на газ до завершения введенного из-за коронавируса карантина или до окончания отопительного сезона.