В Канаде женщина выиграла в лотерею $60 млн благодаря вещему сну мужа, который приснился 20 лет назад. Об этом пишет CNN.

Пара приехала из Лаоса в 1980 году. Муж и жена работали разнорабочими и жили бедно. Тем не менее, 20 лет назад мужчине приснился сон, что его супруга выиграла в лотерею.

Женщина запомнила выигрышные числа и раз за разом покупала лотерейные билеты. Она выиграла спустя 20 лет.

Ранее житель США выиграл джекпот в $1 млрд.