Женщина выиграла в лотерею $60 млн благодаря вещему сну мужа
Карина Казанцева
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В Канаде женщина выиграла в лотерею $60 млн благодаря вещему сну мужа, который приснился 20 лет назад. Об этом пишет CNN.
Пара приехала из Лаоса в 1980 году. Муж и жена работали разнорабочими и жили бедно. Тем не менее, 20 лет назад мужчине приснился сон, что его супруга выиграла в лотерею.
Женщина запомнила выигрышные числа и раз за разом покупала лотерейные билеты. Она выиграла спустя 20 лет.
Ранее житель США выиграл джекпот в $1 млрд.
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