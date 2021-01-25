Байден может отменить пошлины на китайские товары
Карина Казанцева
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Администрация президента США Джо Байдена рассмотрит целесообразность импортных пошлин на китайские товары, которые были введены предыдущим главой государства Дональдом Трампом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Reuters.
По словам пресс-секретаря, президент будет принимать решения, учитывая интересы партнеров. Она подчеркнула, что в отношениях с Китаем Байден будет следовать многостороннему подходу.
«И это включает изучение действующих в настоящее время пошлин», — сказала Псаки.
«Мы начинаем с терпения, когда дело касается наших отношений с Китаем», — добавила пресс-секретарь.
Ранее в Белом доме назвали непродуктивными санкции Китая против администрации Трампа.
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