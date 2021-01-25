Россиянам перечислили валюты, на которых можно заработать в 2021 году

Россиянам рассказали, на какие валюты стоит обратить внимание для более выгодных инвестиций в текущем году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам управляющего директора НРА Сергея Гришунина, вложения в евро принесут больший доход, чем в долларах.

Кроме того, перспективы есть в случае инвестиций в китайский юань, который может продолжать дорожать по отношению к доллару и евро. Также не стоит избегать швейцарского франка, хотя его инвестиционная привлекательность сейчас является небольшой.

Гришунин добавил, что инвесторам в 2021 году следует избегать слабых валют развивающихся стран.

При этом по мнению инвестиционного стратега Константина Бушуева, не стоит игнорировать австралийский и канадский доллар, а также бразильский реал и мексиканский песо.