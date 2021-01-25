Около миллиона «умных» счетчиков ЖКХ могут оказаться вне закона

Четыре оператора предупредили о том, что не менее миллиона «умных» счетчиков электроэнергии, которые используются в ЖКХ, могут оказаться вне закона. Об этом сообщает «Коммерсантъ», у которого есть в распоряжении письмо МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 замглаве Минцифры РФ Олегу Иванову.

Проблема заключается в том, что зарубежный стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things), который применяется в приборах, не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии. Единственный допустимый протокол передачи сведений в системах учета электроэнергии — отечественный NB-Fi. Притом многие операторы на данный момент оказывают свои услуги на базе NB-IoT, а стандарт NB-Fi называют менее безопасным, так как он работает в нелицензируемых частотах.

В связи с этим операторы опасаются, что достаточно большое количество «умных» счетчиков будут незаконными. Кроме того, как полагают в «Вымпелкоме», в случае замены приборов в РФ могут вырасти цены на электроэнергию.

В Минцифрах сообщили газете, что в перечень были включены стандарты, предложенные Минэнерго и ФСБ и принятые Росстандартом. Такой список будет носить рекомендательный характер.

Ранее сообщалось, что в среднем по России в 2021 году сумма в ежемесячной платежке россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) вырастет на 4%.