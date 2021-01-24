Аналитик предупредил о падении рубля к февралю

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал о состоянии рубля в ближайшее время.

По его словам, к началу февраля курс рубля упадет до минимальных значений с начала года. Эксперт отметил, что возврат курсов доллара и евро к пиковым значениям с начала года может означать, что до конца января иностранная валюта продолжит дорожать — до 76,5 и 92,4 рубля соответственно.

При этом аналитик не исключает, что в понедельник, 25 января, будет откат от максимумов пятницы на 50 копеек, однако в дальнейшем рубль снова начнет слабеть.

«Текущий курс рубля содержит в себе геополитическую премию, размер которой будет задаваться дальнейшей траекторией отношений России и стран Запада. В отсутствие хотя бы частичной «разрядки» и при ухудшении настроений на глобальных финансовых рынках нацвалюта продолжить слабеть», — говорится в материале «Российской газеты».

Тем, кто собирается в зарубежные поездки, Коган советует подстраховаться, купив частично валюту сейчас. Однако он считает, что возможен и более оптимистичный вариант, так как рубль выглядит фундаментально недооцененным.

Ранее был спрогнозирован курс рубля на ближайшие месяцы.