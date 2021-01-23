Ресторану в центре Москвы грозит миллионный штраф за нарушение COVID-требований

Ресторан «ХищникСтейкs & Burgers» в Мещанском районе Москвы могут оштрафовать на 1 млн рублей и закрыть до 90 дней из-за несоблюдения мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что заведение проверили в ночь на субботу, 23 января. Выяснилось, что ресторан, несмотря на запреты, продолжал подавать напитки и еду посетителям после 24 часов.

Согласно статье 20.6.1 КоАП России, юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей, при установлении фактов причинения вреда здоровью людей — до 1 млн рублей либо закрытие заведения на срок до 90 суток по решению суда.

Ранее сообщалось, что ресторану Balagan в Москве грозит миллионный штраф за вечеринку после полуночи.