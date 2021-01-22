На Украине сложилась критическая ситуация в атомной энергетике из-за долгов

Украинские предприятия обратились к премьер-министру страны Денису Шмагалю и исполняющему обязанности министра энергетики Юрию Витренко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НАЭК «Энергоатом».

Они заявили о том, что в атомной энергетике сложилась критическая ситуация из-за долгов.

Авторы обращения попросили правительство посодействовать выполнению постановления Национальной комиссии от 16 января 2021 года.

Согласно этому постановлению, «Гарантированный покупатель» должен направлять на погашение долгов перед ГП «НАЭК «Энергоатом» не менее половины средств, которые он получает от НЭК «Укрэнерго».

В обращении отмечается, что речь идет о $180,5 млн. Эта сумма поможет «Энергоатому» частично рассчитаться с предприятиями, выплатить заработную плату, оплатить налоги и не останавливать производственную деятельность.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страна шаг за шагом движется к дефолту.