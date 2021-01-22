Нижегородская область заморозит цены на яйца первой из регионов РФ

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян сообщил, что власти региона планируют заключить соглашение с производителями яиц и торговыми сетями для того, чтобы зафиксировать максимальную цену на яйца категории С1. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По его словам, в первую очередь данный договор коснется продукции местных производителей и будет реализован под эгидой проекта «Покупай нижегородское». Чиновник указал, что яйца категории С1 являются крайне востребованным товаром у нижегородцев.

Как заявил Стоянов, региональные власти обеспокоены ростом цен, который в последнее время фиксируется в области.

Он отметил, что в правительстве собираются разработать и подписать документ уже в ближайшее время. При этом итоговая стоимость яиц, которая будет зафиксирована в рамках договора, пока еще прорабатывается, добавил Стоянов.