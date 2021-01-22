Кипр откроет границы для туристов

С 1 марта туристы смогут посетить Кипр, сообщил Турпром со ссылкой на государственный телеканал CyBC.

«Туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19», — приводятся слова замминистра туризма страны Саввас Пердиос.

Лица, въезжающие на Кипр, будут разделены на три категории в зависимости от страны, откуда они приехали: людям из «зеленых» зон не нужно будет сдавать тест по приезде на остров, гражданам стран из «оранжевой» зоны — сдать тест на коронавирус перед посадкой в самолет, жителям «красных» зон, куда входит и Россия, — сделать еще один тест по приезде.

На Кипре коронавирусом заразились 29 636, скончались 178 человек.

Ранее были названы самые дорогие туры по России в 2020 году.