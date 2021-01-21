Эксперт рассказал о проблеме «катастрофического масштаба» на Украине

Глава жилищного союза Украины Александр Скубченко заявил, что проблема неплатежей за коммунальные услуги в стране приобрела «катастрофические масштабы». Его цитирует издание «Главред».

По словам эксперта, долги украинцев за услуги ЖКХ на декабрь составляют 66,1 млрд гривен (примерно 172 млрд рублей).

Скубченко выразил уверенность, что неплатежи станут еще более масштабными в результате увеличения тарифов на услуги ЖКХ.

Украинские власти планируют предпринять только одну меру для решения этой проблемы — ввести закон о выбивании долгов за ЖКХ с населения «по требованию МВФ», отметил эксперт.

Однако, по его словам Скубченко, «это путь в никуда».

Ранее правительство Украины ввело государственное регулирование цен на газ до завершения введенного из-за коронавируса карантина или до окончания отопительного сезона.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, зафиксированная цена на газ позволит уменьшить цены на коммунальные услуги примерно на 500 гривен (примерно 1300 рублей).