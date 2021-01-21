В Госдуму внесен проект, ограничивающий продажу сложных финпродуктов
Валерия Исполатова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов, сообщает РИА «Новости».
Инициативой предлагается запретить продажу таких финпродуктов до начала тестирования.
Кроме того, законопроект переносит введение обязательного тестирования инвесторов на 1 октября 2021 года.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор хочет ввести ограничения на продажу сложных финансовых продуктов, чтобы защитить неквалифицированных инвесторов.
close