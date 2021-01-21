Биткоин подешевел на 10%

Курс биткоина второй раз за день падает почти до $31 тыс., свидетельствуют данные CoinDesk.

По состоянию на 17.40 мск, криптовалюта подешевела на 10,21% и продавалась за $31.395. Согласно данным CoinDesk, до подобной отметки она падала 21 января в 15.00 — $31.392.

Последние месяцы курс биткоина демонстрировал рекордный рост. Так, 8 января стоимость криптовалюты превысила $41 тыс., обновив исторический максимум.