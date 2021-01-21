Захарова считает новые санкции США против «Северного потока — 2» игнорированием конкуренции

Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила новые санкции США против газопровода «Северный поток — 2», передает ТАСС.

«Враждебные действия в отношении участников строительства «Северного потока — 2», а именно так их можно квалифицировать, подтверждают, что США преследуют собственные энергетические интересы, всеми правдами и неправдами хотят закрепиться в Старом Свете в качестве основного, легитимного, как они считают, поставщика», — заявила она.

По мнению Захаровой, действия США — неприкрытое игнорирование норм честной конкуренции. Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что ограничительные меры «не влияли и не смогут повлиять» на действия России на международной арене.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Ранее США ввели санкции против судна «Фортуна», укладывавшего газопровод «Северный поток — 2», и его владельца — компании «КВТ-Рус».