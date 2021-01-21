В РФ зарегистрированы 2,6 млн безработных

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В России на 20 января зарегистрированы 2,6 млн безработных, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова.

В Минтруде РФ ожидают снижения числа безработных, заявил Пудов.

«У нас главная задача, первоочередная — нормализовать рынок труда до докризисных показателей», — сказал замминистра.

По состоянию на 15 января текущего года в службах занятости официально было зарегистрировано 2,706 млн безработных граждан.