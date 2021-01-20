РБК: Чубайс уходит со всех постов в РСПП

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Специальный представитель президента России по связям с международным организациям Анатолий Чубайс принял решение уйти со всех своих постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает РБК со ссылкой на его письмо президенту организации Александру Шохину.

По данным издания, в письме Чубайс просит досрочно прекратить его полномочия, так как он больше не работает в сфере бизнеса. В РСПП Чубайс занимает посты члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству.

Подлинность заявления РБК подтвердил источник в Союзе.

В декабре 2020 года Чубайс покинул пост главы «Роснано» и был назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

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