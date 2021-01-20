Европарламент хочет остановить строительство «Севпотока – 2» из-за Навального

Европейский парламент намерен потребовать прекращения строительства российского газопровода «Северный поток – 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщает Spiegel со ссылкой на проект резолюции парламента.

Согласно проекту документа, страны Евросоюза должны будут немедленно остановить строительство газопровода в Балтийском море.

Как пояснил глава фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфред Вебер, «Северный поток — 2» является «одной из возможностей оказать дополнительное давление» на Россию.

Кроме того, Европарламент рекомендует странам ЕС ввести ряд персональных санкций из-за ситуации с Навальным.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что ЕС не будет препятствовать реализации газопровода «Северный поток — 2», так как не может регулировать работу частных компаний, участвующих в строительстве.