ЦБ сообщил о росте оттока капитала из России более чем в 2 раза

Чистый вывоз капитала из России частным сектором по итогам 2020 года составил $47,8 млрд, говорится в сообщении Банка России.

Это в 2,2 раза больше, чем в 2019 году, когда этот показатель находился на уровне $22,1 млрд.

В ЦБ отметили, что в 2019 году российский частный сектор активно наращивал иностранные активы.

В 2020 году наоборот он сокращал внешние обязательства, уменьшая свою задолженность перед нерезидентами.