В Москве прожиточный минимум составит 18 029 рублей

В Москве прожиточный минимум в 2021 году составит 18 029 рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на постановление мэра.

«Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2021 год ... в расчете на душу населения — 18 029 рублей», — говорится в документе.

Для трудоспособного населения минимум составит 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, для детей — 15 582 рубля.