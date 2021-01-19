Объем прямых инвестиций в российские компании сократился в 20 раз

Объем прямых инвестиций в российские нефинансовые компании в 2020 году сократился в 20 раз по сравнению с уровнем 2019 года, сообщает Банк России.

По данным регулятора, в прошедшем году вложения иностранцев в российские компании небанковского сектора составили $1,4 млрд, а в 2019 году — $28,9 млрд.

Как отмечает ЦБ, последний раз настолько маленький объем инвестиций наблюдался в 1994 году — $0,634 млрд.