В России впервые начнут торговать углеродными единицами

В России впервые будет проведен эксперимент по торговле углеродными единицами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко.

Согласно «дорожной карте», утвержденной Абрамченко, эксперимент пройдет на Сахалине, его целью является достижение углеродной нейтральности региона уже к 2025 году.

По словам вице-премьера, важнейшим итогом эксперимента должно стать формирование региональной системы торговли выбросами парниковых газов и ее интеграция при содействии МИД с международными системами торговли.