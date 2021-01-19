«Газпром» впервые допустил приостановку или прекращение проекта «Северный поток — 2»

«Газпром» впервые допустил приостановку запуска газопровода «Северный поток — 2» из-за политического давления. Об этом пишет Reuters.

«Реализуя наши крупные международные проекты, такие как газопровод «Северный поток — 2», мы сталкивались и можем снова столкнуться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах», — говорится в проспекте эмиссии еврооблигаций, с которыми ознакомилось агентство.

В документе говорится, что в исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, реализация проекта может быть прекращена или приостановлена.

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