Спрогнозирован курс евро и доллара к рублю после инаугурации Байдена

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова назвала главные факторы поддержки и риски для рубля на третьей неделе января. Ее слова приводит «Российская газета».

«Сам по себе рубль крепким не является, да и не нужен, так как это существенно замедлит процессы восстановления экономики. Однако в ближайшее время определенную поддержку ему однозначно будет оказывать налоговый период в России», — считает эксперт.

Она отметила, что на курс иностранной валюты по отношению к рублю может повлиять инаугурация избранного президента США Джо Байдена, которая пройдет 20 января. Бодрова предположила, что после официального вступления в должность Байден даст ряд комментариев, в том числе и в отношении России.

Если зайдет речь о санкциях и других ограничений в отношении РФ, то может произойти «резкое и эмоциональное» снижение курса рубля, предостерегла аналитик. По ее прогнозам, в третью неделю января доллар будет стоит 73,5-75,5 руб., а евро — 89-91 руб.

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