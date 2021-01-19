Еще одна категория россиян выйдет на пенсию досрочно

У медиков, работавших с заболевших коронавирусом появится возможность выйти на пенсию раньше срока, передает НСН со ссылкой на зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяну Кусайко.

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — объяснила сенатор.

Она также сообщила, что работавшим с больными COVID-19 медикам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 млн руб., выплата может доходить до 375 тыс. руб.

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