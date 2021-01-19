РФ возобновила переговоры с другими странами о поставках ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» возобновило прерванные пандемией переговоры с иностранными заказчиками о поставках за рубеж ракетных двигателей, а также о совместных работах в создании двигателей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора предприятия Игоря Арбузова.

Он рассказал, что из-за паузы, сделанной из-за пандемии, прогресс переговоров остается на уровне начала 2020 года.

«Сейчас мы постепенно возвращаемся к переговорному процессу, и все партнеры, с которыми шли переговоры, подтверждают свои намерения по развитию сотрудничества», — сказал Арбузов. Однако он заявил, что не хочет называть конкретные страны.

По прогнозам Арбузова, в 2021 году стороны придут к конкретным решениям.

Ранее Китай, Индия, Аргентина, Бразилия и Южная Корея выразили заинтересованность в сотрудничестве с РФ в создании ракетных двигателей, в том числе работающих на новых видах топлива.

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