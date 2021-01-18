Танкер с Ямала совершил самый ранний проход по Севморпути без ледокола
Валерия Исполатова
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Арктический танкер «Кристоф де Маржери» с грузом от «Ямала СПГ» успешно совершил самый ранний в истории проход по восточному маршруту Северного морского пути. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы НОВАТЭКа и «Совкомфлота».
Газовоз вышел из порта Сабетта и достиг берегов Берингова пролива без сопровождения ледокола.
Вслед за ним вышел однотипный СПГ-танкер «Николай Евгенов». Он также завершает самостоятельный переход по Севморпути.
Оба танкера доставят потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе около 140 тыс. тонн сжиженного природного газа, произведенного на заводе «Ямал СПГ».
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