Танкер класса «Афрамакс» «Владимир Мономах» вышел в свой первый рейс

Первый российский нефтеналивной танкер класса «Афрамакс» «Владимир Мономах», построенный на судостроительном комплексе «Звезда», вышел в свой первый рейс. Бункеровка нефтепродуктами была произведена в Находке. Во время швартовки и погрузки буксирное обеспечение танкера осуществляло АО «Роснефтефлот».

Закладка танкера состоялась 11 сентября 2018 года в присутствии Президента России Владимира Путина. «Владимир Мономах» был спущен на воду в мае 2020 года с опережением контрактных сроков. В декабре прошлого года после успешного выполнения ходовых испытаний судно было передано заказчику - «Роснефтефлоту» - дочернему обществу НК «Роснефть», специализирующемуся на фрахтовании и портовом обеспечении, реализации судостроительных проектов и управлении морским и речным флотом.

«Владимир Мономах» - головное судно серии танкеров типа «Афрамакс». Танкеры предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Ранее такие суда в России не строились.

Танкеры типа «Афрамакс» называют «зелеными». Они спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, что соответствует новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.

Длина танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тыс. тонн, скорость – 14,6 узлов, ледовый класс – ICE-1А. На судне созданы комфортные условия для экипажа: есть сауна, бассейн, спортзал, у каждого члена команды своя каюта, высокоскоростной Интернет.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного завода «Звезда» Консорциумом инвесторов во главе с НК «Роснефть» по поручению Президента России. На сегодняшний день в портфеле верфи – 12 танкеров типа «Афрамакс», 10 из них – по заказу «Роснефтефлота».

Общий портфель заказов судоверфи насчитывает свыше 50 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, морские буровые платформы, атомные ледоколы и суда ледового класса, крупнотоннажные траспортные суда, включая танкеры-газовозы, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.