Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос привлечения мигрантов на стройки

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки. Документ размещен на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами РФ, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ...», — говорится в сообщении.

Поручение должно быть выполнено до 1 марта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин утвердил квоты на временное проживание иностранцев в России

— В Москве в одном помещении зарегистрировали почти 170 тыс. мигрантов

— РФ вошла в пятерку стран с самым высоким числом мигрантов в мире