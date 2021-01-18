Вице-президент Samsung получил срок за взятку подруге экс-лидера Южной Кореи
Вице-президент Samsung Electronics и главный наследник Samsung Group Ли Чжэ Ен осужден на два года и шесть месяцев тюрьмы за дачу взятки в размере 8,9 млрд вон (около $8 млн) близкой подруге экс-президента страны Пак Кын Хе в обмен на поддержку правительством слияния ряда дочерних компаний конгломерата. Об этом сообщает агентство Yonhap.
«Подсудимый поддался требованиям бывшего президента Пак Кын Хе и активно дал взятку, ради получения власти от отца он косвенно выразил безнравственную просьбу использовать власть президента», — заявил суд.
Пак Кын Хе в 2017 году сместили в результате импичмента за связи с конгломератами, взяточничеством и злоупотреблением властью. Ее приговорили к 22 годам тюрьмы. Тогда же был арестован и Ли Чжи Ен.
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